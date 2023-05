Prinses Alexia gaat waarschijnlijk studeren in déze stad

Er wordt volop gespeculeerd over de toekomstplannen van de tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Twee jaar geleden pakte ze haar koffers en vertrok ze naar Engeland. Ze besloot, net als haar vader, haar middelbare school af te ronden in Wales. Maar in september is het tijd voor een nieuw avontuur. En volgens Harper’s Bazaar vindt dat plaats in Groningen.

Studeren in een andere stad

Hoewel de leden van het Koninklijk huis vaak in Leiden gaan studeren, zou Alexia niet de eerste zijn die voor een andere stad kiest. Haar zus Amalia koos, net als nichtje Eloise, voor Amsterdam. Maar er zijn ook veel Oranjes die hun studententijd doorbrachten in Groningen. Prins Maurits, prinses Marilène en prinses Laurentien gingen haar voor.

Bij het corps

De Oranjes waren ook allemaal lid van de studentenvereniging Vindicat atque polit. De kans is groot dat Alexia zich ook aansluit bij de studentenvereniging. Dat zou betekenen dat ze in een Vindicat-huis in de Schildersbuurt komt wonen; de populairste studentenwijk in Groningen.

‘Een coole stad’

In 2018 suggereerde de commissaris van de koning, René Paas, dat één van de prinsessen in Groningen zou komen studeren. Hij zei in een interview met RTV Noord: “Ik sluit niet uit dat hier gewoon prinsessen komen studeren.” Koning Willem-Alexander is altijd vol lof geweest over de stad: “Er gaat helemaal niks boven Groningen”. En ook koningin Máxima is enthousiast: “Het is gewoon een coole stad”.