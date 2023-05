Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Prinses Alexia is klaar met examens en viert dat in Wales samen met haar ouders

Alexia (17) is klaar met de middelbare school. Ze deed het laatste jaar op UWC Atlantic College in Wales en heeft haar examens nu afgerond. In juli hoort de prinses of ze geslaagd is. Zaterdag vierde ze het alvast mét koning Willem-Alexander en koningin Máxima en prinses Ariane.