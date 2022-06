Prinses Amalia bezoekt Noorwegen voor eerste officiële reis

Het gala vindt plaats in het koninklijk paleis in Oslo.

Tweede officiële plichtpleging

Deze reis wordt de tweede officiële plichtpleging voor prinses Amalia, die in december achttien jaar werd. Haar eerste officiële werkbezoek was toen ze door koning Willem-Alexander werd binnengeleid in de Raad van State.

Europese koningshuizen

Tijdens het galadiner zijn er verschillende Europese koningshuizen aanwezig. Zo reist prinses Elisabeth van België mee met haar moeder Mathilde. De Deense kroonprins Frederik komt samen met zijn vrouw Mary. Ook kroonprinses Victoria van Zweden, haar man prins Daniel en hun kinderen Estelle en Oscar zijn aanwezig. Verder reizen namens Luxemburg Guillaume, zijn vrouw Stéphanie en hun tweejarige zoontje Charles af naar Oslo. De Spaanse koning Felipe, een peetouder van Ingrid Alexandra, komt in zijn eentje.

Tassendrager

Prinses Amalia wil vaker op officiële reizen gaan. Koningin Máxima vertelde donderdag tijdens haar bezoek aan Senegal dat haar dochter dolgraag een keer haar ‘tassendrager’ wil zijn tijdens een van haar reizen. De prinses is bijzonder geïnteresseerd in het werk van haar moeder als speciale gezant bij de VN.

Wist je trouwens dat prinses Amalia niet de enige prinses Amalia is? In deze video hoor je er alles over.

Bron: Trouw