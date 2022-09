Prinses Amalia draagt duurzame sneakers en stoere jeans op eerste studiedag

Het moet zeker spannend voor de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn geweest, maar zelfverzekerd liep ze maandagmiddag de pers tegemoet voor het gebouw van de universiteit.

“Ik hoop op veel studie en heb zin in de start van het jaar”, was Amalia’s korte maar krachtige reactie bij aankomst.

Dit droeg Amalia

Amalia zag er fantastisch uit, zoals we van haar gewend zijn. Ze droeg een lange witte mantel, haar schooltas - een tote bag -, een stoere jeans met rafels van Zara, duurzame sneakers van Veja en een blouse van Circle of Trust. Die je hier voor nog geen 50 euro koopt.

Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Studentpand aan de Singel

Over de studiekeuze van Amalia is al veel gezegd en geschreven. Ook weten we dat ze op kamers is gegaan; ze woont samen met medestudenten in een grachtenpand aan het Singel in Amsterdam. Een stulpje - mét eigen parkeerplaats, want de prinses haalde onlangs haar rijbewijs - waar een flink bedrag voor moet worden betaald.

Een kwestie die ook al uitgebreid besproken werd is of Amalia nu wel of niet lid zou worden van het (omstreden) studentencorps. Ze koos er uiteindelijk voor om dat niet te doen.

Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Beveiligers mee?

Nu ze begonnen is, zijn er nog wel veel vragen. Gaan haar beveiligers mee de collegezalen in? En krijgen ze regels voorgeschoteld over de omgang met de prinses?

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: ANP