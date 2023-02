Prinses Amalia fleurt receptie op met prachtige bloemenjurk Beeld ANP

Prinses Amalia fleurt receptie op met prachtige bloemenjurk

Hier in Nederland blijven onze zomerjurken voorlopig nog in onze kast, maar op Sint Maarten is het natuurlijk altijd zonnig. En daar maakt prinses Amalia (19) goed gebruik van: tijdens een receptie bij de gouverneur op Sint Maarten verschijnt ze in een heerlijk zomerse jurk die haar prachtig staat.