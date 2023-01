Prinses Amalia gaat naar de Cariben en dat kunnen wij híér volgen

Amalia gaat samen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima naar de overzeese eilanden toe. NOS zal verslag doen van dit bezoek en dat is binnenkort op de buis te zien.

Amalia gaat naar de Cariben

Het gaat om een live-uitzending getiteld Amalia en de Nederlandse Cariben. De NOS doet live vanuit het Verhalenhuis Belvédère in de Rotterdamse wijk Katendrecht verslag. Presentator Saïda Maggé laat ons reportages van de reis naar de eilanden zien en spreekt deze door met gasten.

Live-uitzending

In de uitzending zullen we dus beelden zien van het bezoek van de Oranjes aan de eilanden, maar er zullen ook belangrijke onderwerpen ter sprake komen zoals: het slavernijverleden, klimaatverandering en de economische relatie tussen Nederland en de eilanden.

Langverwacht bezoek

Amalia is nog nooit naar de Cariben geweest. Dat dit bezoek eraan kwam, is geen verrassing. Ook haar vader en haar oma, prinses Beatrix, maakten als jongvolwassenen kennis met de eilanden. Voor de kroonprinses was het dus de hoogste tijd.

Amalia en de Nederlandse Cariben is vrijdag 10 februari van 20.30 uur tot 21.21 uur te zien op NPO 2.

Bron: Televizier