Prinses Amalia gaat studeren (en op kamers) in Amsterdam

Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst maandagochtend bekend.

Prinses Amalia op kamers

Prinses Amalia begint na de zomer aan de bachelor politics, psychology, law and economics (PPLE) aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft het afgelopen jaar de aanmeld- en selectieprocedure doorlopen en zal dus in september met de opleiding starten.

De kroonprinses gaat in het nieuwe studiejaar ook op kamers wonen, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. “Er wordt woonruimte gehuurd die de prinses zal delen met enkele medestudenten.” De keuze voor Amsterdam is opvallend, aangezien haar vader en oma traditiegetrouw in Leiden zijn gaan studeren.

Veranderingen

Nu Amalia 18 jaar is, verandert het een en ander. Zo laat ze vaker haar gezicht zien bij belangrijke gelegenheden. Maar het ‘grote werk’ is nog altijd weggelegd voor haar ouders. Net als menig andere tiener duikt Amalia na haar tussenjaar de studiebanken in.

Amalia heeft brede interesses. “Ik heb me aangemeld voor een aantal studies in verschillende steden, maar ik weet het nog niet. Het is spannend en ik hoop binnenkort meer te kunnen zeggen”, zei ze eerder al op Koningsdag.

Tussenjaar van prinses Amalia

Ondanks het coronavirus heeft prinses Amalia niet stilgezeten tijdens haar tussenjaar. “Ik heb enorm veel leuke dingen gedaan het afgelopen jaar”, zei ze op Koningsdag. “Vooral heel veel bezig geweest met dingen die iets aan mij hebben toegevoegd, zowel leerzaam als creatief en leuk.” Zo heeft ze een paar nuttige stages gelopen tijdens haar vrije jaar. Dat deed ze onder andere bij het Oranje Fonds. Daarna volgden nog twee stages, maar wat de prinses precies heeft gedaan houdt ze liever voor zichzelf.

Bron: Rijksvoorlichtingsdienst