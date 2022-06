Prinses Amalia geeft dit weekend een groot zomerfeest voor haar 18e verjaardag

De prinses droomt namelijk al jaren van een groots zomerfeest.

Amalia viert dit weekend haar verjaardag

Dit vertelden koning Willem-Alexander en koningin Máxima woensdagmiddag aan de pers, aan het einde van hun staatsbezoek aan Oostenrijk.

Zomerfeest

“Ze heeft eigenlijk vanaf haar tiende altijd gezegd: als ik achttien word, wil ik voor het eerst een feest in de zomer geven. Dat was altijd al de bedoeling, om in de zomer een feest te geven. Ze had het zo gehad met twee dagen na Sinterklaas jarig zijn”, onthulde koning Willem-Alexander.

Invulling blijft geheim

“We moeten gewoon even stilstaan bij het feit dat Amalia achttien is geworden”, vulde koningin Máxima aan. Hoe het feest eruit gaat zien en hoeveel gasten er zullen komen, wordt strikt geheim gehouden.

Feest onder vuur

In december vierde Amalia ook al een feestje. Dit deed ze in de tuin van Paleis Huis ten Bosch. Het feest kwam onder vuur te liggen, omdat er toen nog strenge coronaregels golden. Het kabinet adviseerde om maximaal vier mensen thuis uit te nodigen, maar op het feest van Amalia waren er naar verluidt 21.

Staatsbezoeken

Onlangs is Amalia naar Noorwegen geweest voor de verjaardag van de 18-jarige Noorse prinses Ingrid Alexandra. Wanneer het koningspaar wordt gevraagd of ze binnenkort ook meegaat op staatsbezoek zoals aan Oostenrijk, antwoordt de koning: “Ze gaat na de zomer in Amsterdam wonen, daar gaat ze studeren. Als ze zich daar thuis voelt, dan kan er eens nagedacht worden over iets anders. Maar nu ligt de focus eerst op haar studie.”

Interesse

Máxima vertelt dat haar dochter wel interesse toont in dergelijke bezoeken: “Ze ziet veel van ons, we bespreken ook veel thuis. Ze ziet ook veel op televisie. We vertellen met alle openheid over zo’n bezoek. Maar voorlopig moet ze echt gaan focussen op haar studie.”

Mee met Beatrix

Koning Willem-Alexander vult aan: “Ze heeft natuurlijk ook gezien dat wij ook met mijn moeder meegingen op staatsbezoek. Ik hoef haar echt niet uit te leggen dat dat haar ook een keer gaat gebeuren.”

Journalist Jeroen Snel trok de stoute schoenen aan en besloot prinses Amalia bij het jaarlijkse persmoment naar haar liefdesleven te vragen. Maar Amalia liet zich niet van de wijs brengen:

Bron: Blauwbloed