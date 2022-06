Prinses Amalia gespot in gebloemde jurk van Diane von Furstenberg in Noorwegen

Er zijn namelijk foto's opgedoken van prinses Amalia in een lange, zwarte jurk met rode, paarse en gele bloemen van designer Diane von Furstenberg.

Amalia in jurk van Diane von Furstenberg

De jurk heeft een kort mouwtje, een a-lijn silhouet en kleine knoopjes aan de voorkant. De jurk is nog verkrijgbaar, maar je moet er wel diep voor in de buidel tasten. Hij kost namelijk € 667.

Reis naar Noorwegen

Samen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima maakte prinses Amalia vrijdag haar eerste officiële reis als Prinses van Oranje. Daar woonde ze een galadiner bij ter ere van de 18e verjaardag van de Noorse prinses. Het vond plaats in het koninklijk paleis in Oslo. Het is de tweede officiële plichtpleging voor Amalia. Lees hier alles over het verjaardagsfeest.

Eerste look: roze capejurk van Natan

Amalia droeg een roze capejurk van ontwerper Natan, net als een ordelint en een bijzondere tiara voor haar tiara-debuut. Het was namelijk het hoofdsieraad dat haar moeder, koningin Máxima, droeg tijdens haar huwelijk met Willem-Alexander. Amalia maakte haar entree aan de arm van koning Felipe van Spanje. Wij vertellen je waarom.

De jurk van Diane von Furstenberg Beeld Diane von Furstenberg

In het boek over Amalia vertelt de prinses onder meer over haar kledingstijl en juwelen. Daar gaat het hart van onze royaltyvlogger Josine natuurlijk sneller van kloppen. Ze vertelt je er alles over in deze nieuwe vlog:

Bron: Modekoningin Máxima