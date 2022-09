Prinses Amalia is het stralende middelpunt op haar allereerste Raad van State-diner

Eens per twee jaar wordt de Raad van State door Willem-Alexander en Máxima uitgenodigd voor een chic diner. De koning en koningin zijn meestal de enige royals die aanschuiven, maar omdat Amalia sinds haar 18e verjaardag lid is van de Raad van State maakte ook zij dit jaar een verschijning. En dat terwijl ze middenin haar eerste maand als student zit.

Amalia in galajurk op Raad van State-diner

De dresscode voor het tweejaarlijkse Raad van State-diner is chiquer dan chic. Mannen in pak, vrouwen in lange jurken en opvallende juwelen. Als iemand daar raad mee weet is het natuurlijk Amalia wel. Waar ze begin deze maand nog in een echte studentenoutfit verscheen voor haar eerste dag aan de Universiteit van Amsterdam, verruilde ze deze look op woensdagavond voor een spectaculaire galajurk. De zilveren jurk komt uit handen van de Indiaas-Amerikaanse mode-ontwerper Mac Duggal, zo weet royalty-deskundige Josine Droogendijk van Modekoningin Máxima te vertellen. Met opgestoken haren en subtiele oorbellen had Amalia verder niet veel nodig om de show te stelen.

Gerecyclede jurk

Moeder Máxima nam plaats aan een andere tafel en droeg – zoals we van haar gewend zijn – net zo’n spectaculaire jurk. En wie de garderobe van onze koningin een beetje kent, weet dat Máxima van recyclen houdt. Geen nieuwe jurk voor elk evenement dus, maar een oud exemplaar dat we al eerder zagen. Voor deze gelegenheid haalde ze een Claes Iversen-ontwerp uit de kast. De lange jurk met blauw bovenlijfje en gouden rok droeg Máxima eerder tijdens Prinsjesdag 2016.

Bron: ModekoninginMáxima.nl