Prinses Amalia maakt komende winter een mooie buitenlandse reis met haar ouders

Niet alleen Willem-Alexander en Máxima vertrekken in januari voor een aantal dagen richting zonniger gebied, ook Amalia hoeft haar zomerjurken nog niet op te bergen.

Amalia mee op reis

Prinses Amalia maakt dus binnenkort haar eerste grote buitenlandreis als kroonprinses. Zo kan ze kennismaken met de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en met de eilanden die Caribisch Nederland vormen: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Studiepauze

Amalia begint deze maand aan haar eerste studiejaar. De verre reis wordt dus een zonnige studiepauze voor de prinses. Wat er precies op het programma staat voor het drietal, dat is nog niet bekend.

Eerste officiële reis

Het is overigens niet de eerste officiële buitenlandse reis voor Amalia. Ze ging eerder dit jaar al met haar ouders mee naar Noorwegen voor het galadiner van prinses Ingrid Alexandra. Maar Amalia zal nu voor het eerst op een wat langere officiële reis gaan, en waarschijnlijk gaat die er ook heel anders uitzien.

Kledingkeuze Amalia

Voor Noorwegen moest Amalia hoofdzakelijk galajurken en tiara’s inpakken. Het bezoek aan het Caribisch gebied zal waarschijnlijk volgepland worden met werkbezoeken. Nette, maar luchtige en comfortabele kleding zal dus hoogstwaarschijnlijk nodig zijn. Wij kunnen nu al niet wachten op Amalia’s looks. Zullen die net zo kleurrijk zijn als die van haar moeder tijdens bezoeken aan de Cariben?

Maar first things first: eerst maar even focussen op die studie én aankomende Prinsjesdag.

Prinses Amalia woont nu op zichzelf en moet nog een beetje wennen aan de regels. Zo hebben de buren van de prinses haar al een waarschuwing gegeven. Matthijs vertelt hier meer over:

Bron: RVD