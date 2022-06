Je zou denken dat royals niet bepaald getroffen worden door de woningnood. Paleizen zat, niet? Toch heeft prinses Amalia het van dichtbij meegemaakt. Studenten in haar omgeving konden namelijk moeilijk aan woonruimte komen.

Amalia over woningnood

“Ik heb ook vriendinnen die vorig jaar echt moeite hebben gehad met het vinden van een kamer. Daarom ben ik ontzettend dankbaar dat ik wel een kamer heb kunnen vinden. Ik kijk ernaar uit om daar met medestudenten te mogen wonen”, aldus Amalia tegen Nu.nl.

Leerzame tijd

Máxima denkt dat haar dochter veel zal leren van het op kamers wonen: “Vroeger vertelden je ouders je wat je moest doen. Nu moet je zelf regels bedenken en prioriteiten stellen met medestudenten.”

Verantwoordelijkheden

Ook haar vader, koning Willem-Alexander, ziet het als een goede voorbereiding op haar volwassen leven: “Als kind lijkt het alsof je ouders alles tegenhouden, maar een eigen huishouden brengt veel verantwoordelijkheden met zich mee. Het is een nieuwe fase in het leven en ik denk dat Amalia daar helemaal klaar voor is.”

Outfit

Bron: Nu.nl