Prinses Amalia reageert gevat op vraag over haar liefdesleven

Royaltykenner Jeroen Snel trok de stoute schoenen aan en vroeg de prinses naar haar liefdesleven. Daar reageerde ze gevat op.

Amalia over haar liefdesleven

“Prinses Amalia, voor u een persoonlijke vraag: hoe gelukkig bent u in de liefde?” aldus Jeroen Snel. De prinses reageert: “Nou, ontzettend gelukkig, want ik ervaar enorm veel liefde van de mensen om mee heen.” Vanuit de zaal klink gelach.

“Ik weet dat dit niet het antwoord is waar u op doelt”, zegt de prinses. “Nee, u kwam ook heel snel met het antwoord, u bent goed voorbereid”, reageert Jeroen.

Commitment

“Het is iets dat ik liever voor mezelf houd. Maar ik beloof dat als er iemand serieus is, dat u de eerste bent die dat hoort”, zegt Amalia. “Dat is een commitment”, lacht haar moeder, koningin Máxima.

Willem-Alexander breekt in

“Daarmee zegt u dat er op dit moment niet iemand in uw leven is die serieus is op dat gebied?” probeert Jeroen nog een keer. Dan neemt haar vader, koning Willem-Alexander het woord: “Sorry, mijn dochter is achttien. Ze gaat studeren, ze begint net het leven uit te vinden. Ik hoop dat ze nog heel veel leuke mensen tegenkomt.”

Hij vervolgt: “U zult niet de eerste zijn die het hoort, en ook niet nummer twee. Uiteindelijk denk ik dat als mijn dochter de man vindt met wie ze wil trouwen, dat ze het op dat moment misschien tegen u zal zeggen.”

Uitgelekte foto's

Daarna krijgt de prinses de vraag of ze het lastig vindt dat er toch af en toe foto’s in bladen verschijnen met speculaties over haar liefdesleven. “Ja, het is lastig. Dat zijn momenten waarop ik dacht dat ik privé ergens was. Maar het hoort er ook bij en ik ben ontzettend dankbaar voor de privacy die mij op andere momenten wel gegund wordt.”

Bron: Shownieuws