Prinses Amalia start vandaag met haar studie: gaat er beveiliging mee de collegezalen in?

Gaan haar beveiligers mee de collegezalen in? En krijgen ze regels voorgeschoteld over de omgang met de prinses?

Amalia gaat studeren

Over de studiekeuze van Amalia is al veel gezegd en geschreven. Ook weten we dat ze op kamers is gegaan; ze woont samen met medestudenten in een grachtenpand aan het Singel in Amsterdam. Een stulpje - mét eigen parkeerplaats, want de prinses haalde onlangs haar rijbewijs - waar een flink bedrag voor moet worden betaald. Een kwestie die ook al uitgebreid besproken werd is of Amalia nu wel of niet lid zou worden van het (omstreden) studentencorps. Ze koos er uiteindelijk voor om dat niet te doen.

Beveiliging

Er is dus al een hoop over gezegd, maar vandaag is het eindelijk zover: de prinses begint aan haar studie. Dit jaar gaat er behoorlijk anders uitzien dan vorig jaar. Toen had ze namelijk een tussenjaar met veel vrijheid. En ze woont nu dan wel op zichzelf, ze zal haar woonruimte alsnog met beveiligers moeten delen.

Niet in de collegezalen

Royalty-expert Rick Evers liet eerder al aan Nu.nl weten dat de beveiliging een eigen ruimte in Amalia’s studentenwoning krijgt. En ook als ze de deur uitgaat, gaat er beveiliging mee: “Dat betekent niet dat ze ook in alle collegezalen erbij zijn, ze kijken niet permanent op haar vingers. Dat is ook wel fijn voor haar toekomstige partner”, aldus Rick.

Mee naar de kroeg

Amalia’s beveiligers gaan dus niet mee de collegezalen in, maar de universiteit treft wel degelijk extra maatregelen: “Zoals camera’s en hekken, zodat de beveiligers zoveel mogelijk op afstand kunnen blijven.” En ook als Amalia naar de kroeg gaat, zal ze dat niet zonder beveiliging doen: “Als het kan, wordt van tevoren gekeken waar ze naartoe gaat en hoe de situatie daar is. Als het een drukke plek is, kan ik me voorstellen dat er niet één, maar twee beveiligers bij zijn.” Rick verwacht wel vrouwelijke beveiligers, omdat dat in zo’n situatie volgens hem minder opvallend is.

Afspraken met huisgenoten

Rick denkt dat de huisgenoten van Amalia mondelinge afspraken hebben gemaakt, bijvoorbeeld over social media. Het is namelijk niet de bedoeling dat er zomaar foto’s van Amalia over het internet rondgaan. “De kring rond Amalia is een heel gesloten groep, ook haar vrienden schermen hun Instagram af. Over Amalia lekt zelden iets uit”, aldus Rick.

Prinses Amalia woont nu op zichzelf en moet nog een beetje wennen aan de regels. Zo hebben de buren van de prinses haar een waarschuwing gegeven. Matthijs vertelt hier meer over:

Bron: Nu.nl