Prinses Amalia steelt de show op Aruba in een kleurrijke designerponcho

Niet alleen Máxima liet zich van haar swingendste kant zien, ook Amalia gooide de heupen los tijdens het Bon Bini Festival in Oranjestad. De kroonprinses hulde zich voor die gelegenheid in een vrolijke poncho en daarmee stal ze de show.

Amalia droeg een poncho met franjes

Wat trek je aan tijdens een zomers festival op Aruba? Een kleurrijke poncho met franjes, natuurlijk! Prinses Amalia liet zich van haar vrolijkste kant zien met deze outfit. De veelkleurige poncho is voor modeliefhebbers direct herkenbaar als een item van het Italiaanse modehuis Missoni. De paarse franjes maken het exemplaar helemaal af en ook de groene details keren terug in Amalia’s outfit. Ze draagt er namelijk een bekende clutch van Jacquemus bij, die we eerder zagen tijdens Koningsdag in 2022. De rest van de outfit houdt ze rustig met een witte pantalon met wijde pijpen, hét item waar ze op Aruba vaker in verscheen - of dat nou tijdens een bezoek aan college of tijdens een carnavalfestival was. Ze bewijst ermee dat de witte pantalon een enorm veelzijdig kledingstuk is.

Prinses Amalia straalt op Aruba in een kleurrijke poncho van Missoni. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Eerste werkbezoek aan Aruba

Voor Amalia is het bezoek aan Aruba en de andere Caribische eilanden haar eerste werkbezoek. Ze treedt daarmee in de voetsporen van haar vader, die op 18-jarige leeftijd ook dit gebied bezocht samen met zijn ouders. Het doel van de reis? Amalia laten kennismaken met de eilanden die onlosmakelijk met Nederland verbonden zijn. Koningin Máxima, koning Willem-Alexander en Amalia begonnen op 27 januari op Bonaire en eindigen hun reis op 9 februari op Saba. Er liggen dus nog heel wat koninklijke modemomenten voor ons in het verschiet.

Zo zag de maand van de Oranjes er - inclusief hun bezoek aan Aruba - uit.

Bron: ANP