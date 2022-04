Prinses Amalia straalt op Koningsdag in een wit streeppak

Het is geen onbekende outfit voor Amalia, want ze maakt steeds vaker een modieus statement met een pak. De prinses is vandaag veruit het meest zomers gekleed van het koninklijke gezelschap. Ze combineert het pak met een beige top en dito pumps.

Modegevoel van mama

In haar boek verklapte Amalia al dat ze bij publieke gelegenheden graag het goede modegevoel van haar moeder inschakelt. De kans is daarom groot dat Máxima een handje hielp bij het uitzoeken van haar outfit. De pumps van Gianvito Rossi die Amalia draagt zijn in ieder geval het grote geheim van Máxima, want de naaldhakken zijn favoriet bij de koningin.

Trendkleur groen

De appeltjesgroene tas van prinses Amalia is van het mateloos populaire merk Jacquemus. De tas wordt regelmatig gespot aan de armen van influencers en laat groen nou ook nog eens dé trendkleur van 2022 zijn. Amalia kan hiermee dus vast op de goedkeuring van modeliefhebbers rekenen. Bij de keuze voor een wit powersuit dachten wij ook even aan het statement dat Kamala Harris en Meghan Markle graag met deze outfitkeuze maken, maar wellicht was het Amalia toch voornamelijk om het zomerse karakter te doen.

