Dat vertelt de koningin in een gesprek met RTL Boulevard.

Van hot naar her

Máxima heeft een nogal drukke agenda. Zo was ze eerder aan de Ivoorkust, nu in Senegal en morgen zal ze aanwezig zijn tijdens het galadiner ter ere van prinses Ingrids achttiende verjaardag in Noorwegen. Toch maakte de koningin wat tijd vrij om de pers te vertellen wat ze momenteel in Afrika doet. Ze is aanwezig in haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

Wijze les voor dochters

Máxima vertelt dat ze haar eigen dochters probeert bij te brengen dat niet alle vrouwen een bankrekening hebben zoals zij. “Ze zijn geschrokken door het feit dat vrouwen geen mobiele telefoon of verzekering hebben. Zij leven met enorme risico’s die wij hier in Nederland niet kennen. Het feit dat veel meisjes niet naar school kunnen, omdat hun moeder dat niet kan betalen, dat is een schok.”

Amalia als tassendraagster

Dit soort tripjes blijken met name de interesse van prinses Amalia te hebben gewekt. “Amalia heeft mij gevraagd om één keer met mij de tassendraagster te zijn”, zo vertelt Máxima. “Daar kijk ik enorm naar uit. Zij komt een keer mee, dat heeft ze al gevraagd. We zullen zien wanneer de studie het toelaat.”

Bron: RTL Boulevard