Het is niet bekend waarom Amalia van haar lidmaatschap afziet.

Ophef studentencorps

Na de ophef over de schokkende, seksistische uitlatingen door mannelijke leden van het Amsterdamse studentencorps tijdens een lustrumviering, vroegen een hoop mensen zich af of prinses Amalia zich nog steeds wil aansluiten bij het Amsterdams studentencorps.

De afgelopen weken deden verschillende verhalen de ronde, maar RVD bevestigt nu dat Amalia géén lid wordt. In het boek dat Claudia de Breij over de kroonprinses schreef, vertelde ze dat ze sowieso bij het corps zou willen. “Met een jaarclub, alles erop en eraan.” Benieuwd welke Oranjes wel lid waren van het studentencorps? Dat lees je hier.

Studentenleven van Amalia

Na een tussenjaar, waarin reizen door de pandemie tot een minimum was beperkt, is prinses Amalia klaar om de studieboeken in te duiken. Ze maakt zich op om na de zomer Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) te studeren aan de Universiteit van Amsterdam.

Dat haar studententijd er net iets anders uitziet dan die van haar leeftijdsgenoten, staat vast. Aangezien Amalia de toekomstige koningin is, zal haar beveiliging extra streng zijn. Je leest hier hoe Amalia’s studentenleven eruit gaat zien.

Onze prinses Amalia is niet de enige prinses met deze mooie naam in Europa. Ook een prinses in Luxemburg heet Amalia:

Bron: NOS