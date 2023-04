Prinses Ariane viert haar zestiende verjaardag

Op Instagram is een foto te zien van een stralende Ariane.

De tijd gaat snel, want de jongste telg van het gezin wordt alweer zestien jaar. De verjaardagen van de drie prinsessen worden nooit publiekelijk gevierd. Pas over ruim twee weken, met Koningsdag, is Alexia weer te zien.

Meer over Ariane

Waar oudste zus Amalia, of ze nu wil of niet, volop in de schijnwerpers staat, en zus Alexia regelmatig in het nieuws komt vanwege haar modieuze looks, blijft Ariane het meest op de achtergrond. De jongste prinses gaat naar het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag en houdt van paardrijden, hockey, tekenen, gitaar spelen en jazzballet.

Fotomomenten

De zestiende verjaardag van Ariane markeert het einde van een tijdperk. Zodra zij haar middelbare school afrondt zal ook zij wellicht naar het buitenland gaan of gaan studeren. Gelukkig kunnen we nog genieten van alle fotomomenten, van baby tot nu. In dit artikel zie je het leven van Ariane in foto’s. Hieronder alvast een héérlijk babykiekje.

Prinses Ariane werd geboren op 10 april 2007. Beeld Koninklijkhuis.nl Beeld: RVD

Ari-hoe?

Ondanks haar zestien jaar spreken de meeste mensen haar naam nog steeds verkeerd uit. Dít is hoe je ‘Ariane’ echt uitspreekt.

Veel mensen hebben een hobby, zo ook onze prinsessen. Maar wat doen ze eigenlijk graag, naast instagrammen en tiktokken? Royaltyverslaggever Rick Evers vertelt over de hobby’s van Amalia, Alexia en Ariane.

Bron: RTL Nieuws