Prinses Beatrix heeft derde coronaprik al gehad

Bij een bezoek aan de GGD in Willemstad vertelde Beatrix dat ook zij werd uitgenodigd voor een boosterprik. “Dus dat heb ik ook gedaan”, zou de prinses hebben gezegd volgens koningshuisdeskundige Rick Evers.

Natuurbehoud en coronapandemie

Beatrix is voor het eerst in zes jaar weer op Curaçao. Het bezoek staat vooral in het teken van natuurbehoud en de effecten van de coronapandemie. Vrijdag werd de prinses bijgepraat over het testbeleid op het eiland en de huidige stand van zaken. Ze volgt hier onder meer een natuurles aan schoolkinderen, ze helpt bij het uitzetten van een flamingo die hersteld is na verblijf in een dierenkliniek én ze krijgt uitleg over het kweken van koraallarven.

Papegaai Lingo

Tijdens de les natuurbehoud vertelt Beatrix aan de kinderen uit een groep 8-klas dat ze zelf een papegaai heeft. Het dier, die ze Lingo heeft genoemd, blijkt niet altijd even lief. “Hij kan niet op mijn schouder zitten, want dan bijt ‘ie in mijn oor”, vertelt ze. De prinses gokt dat ze Lingo al zo’n 20 jaar heeft.

Bron: RD, Vorsten, RTL Boulevard