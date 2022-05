Prinses Beatrix is in Denemarken: dít staat er op haar programma

Onze prinses Beatrix is 84 jaar en de Deense Margrethe heeft 82 jaren op de teller. Ze zijn al jaren vriendinnen en de Deense koningin is de peettante van Willem-Alexander. Niet gek dus, dat Beatrix wel weer eens een bezoekje wilde brengen aan haar Deense vriendin.

Beatrix in Denemarken

Beatrix en Margrethe bezoeken vandaag samen de Deense regio Amager. Daar is onze prinses niet zonder reden bij. De Nederlandse boeren zijn precies 500 jaar aanwezig in Denemarken en dat wordt gevierd. Net als het 100-jarig jubileum van het Amager Museum.

Jubileumviering met boeren

Vijftig jaar geleden was Beatrix ook aanwezig bij het 450-jarig jubileum van de boeren in Denemarken. Ook dit jaar wordt de bijzondere historische band tussen Nederland en Denemarken en de landbouwsamenwerking in het zonnetje gezet. Die samenwerking bestaat namelijk al erg lang, sinds 1521.

Daarna een museumbezoekje

Vanochtend waren de twee dames in het stadhuis van Dragør. Per koets werden ze daarna naar het Amager Museum vervoerd. Daar woonden ze de opening van de tentoonstelling Amager’s private treasures bij.

En een demonstratie met paarden

Daarna gingen de dames door naar de tentoonstelling 500 years of Dutch history on Amager in het museum. Hier kregen ze een wel heel bijzondere demonstratie. Het traditionele Shrovetide riding met paarden werd getoond.

Door naar een boerderij

De vrouwen sluiten het bezoek af op de boerderij van de familie Seerup Hansen. Margrethe en Beatrix krijgen er een rondleiding. De familie heeft Nederlandse wortels. Het is namelijk de achttiende generatie van een oorspronkelijk Nederlandse familie. Ze telen kruiden, groente en bloemen en doen dat op traditionele wijze. Dat laten ze vást aan de dames zien, en misschien mogen ze zelfs wat proeven!

