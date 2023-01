©RVD - Gemmy Woud-Binnendijk Beeld ©RVD - Gemmy Woud-Binnendijk

Prinses Beatrix viert 85e verjaardag met práchtige, nieuwe kiekjes met zoon en kleindochter

Prinses Beatrix is vandaag jarig. De voormalig koningin werd op 31 januari 1938 in Baarn geboren en is 85 jaar oud geworden. Ter ere van haar verjaardag zijn deze práchtige portretten gemaakt van de oud-vorstin, de koning en de kroonprinses.