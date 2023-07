Prinses Laurentien leert van de zelfverzekerdheid van dochter Eloise: “Ze is heel eigen”

De 21-jarige Eloise is een bekend publiek figuur geworden door haar berichten op social media. Ze wordt ook wel ‘gravinfluencer’ genoemd.

Onderwerp van gesprek

Onlangs was de gravin nog onderwerp van gesprek toen zij meedeed aan het programma Het perfecte plaatje. Ze poseerde voor een foto-opdracht in haar badpak en (on)bekend Nederland had zijn of haar mening hierover klaar. Ook royaltykenner Jeroen Snel had commentaar op de actie en noemde het een ‘grensgevalletje'. Daarop volgde een actie van BN’ers die op social media in badpak poseerden met de hashtag #magditwelvanjeroensnel. Dat vond Laurentien een goede zet, vertelt ze in de podcast. “Dan denk ik: Ja, dat is de positiviteit waar ik van houd in Nederland. Laten we onszelf niet al te serieus nemen.”

Op de social mediakanalen waar de gravin actief op is, worden ook regelmatig meningen over haar levenswijze geplaatst. “Iedereen vindt natuurlijk iets van jou”, zegt Laurentien daarover. “En zij kan echt mij aankijken en zeggen: Hè, maar die mensen kennen mij toch helemaal niet? En dan denk ik: Wauw, zo zelfverzekerd wat dat betreft zit ik niet in elkaar.” Dat heeft Laurentien van haar dochter geleerd. “Dat is zo’n goede realisatie, doe dat maar eens op je 21e.”

Eigen manier

Eloise is volgens Laurentien haar eigen vorm aan het vinden. Ze steunt haar dochter volledig hierin. “Ze is super creatief en heel erg eigen. En dan vind ik dat ze het hartstikke goed doet.” De prinses zegt dat ze het leven van haar dochter niet kan leiden maar dit ook niet zou willen. “Je kan alleen maar iemand diep vertrouwen en dat doe ik, dat doen wij allebei”, waarmee ze doelt op haar man, prins Constantijn. “Wat we met elkaar afgesproken hebben, is vanuit onze verbinding, en we zijn enorm close, te kijken: ben je nog zuiver bezig? Hoe staat je kompas? En als die goed gaat, is het oké.”

Erkenning

Ook voor Laurentien is het leven als prinses af en toe een zoektocht geweest, vertelt ze aan Daphne. Samen met haar man prins Constantijn is ze deze zoektocht aangegaan. In de eerste jaren na hun huwelijk zocht Laurentien naar eigen zeggen nog naar een vorm van erkenning. “Omdat je eigenlijk aan het schreeuwen bent: Ja, maar ik was ook nog iemand anders daarvoor! Ik denk dat dat misschien mijn ongemak was na het huwelijk, de eerste jaren.”

Hoge verwachtingen

Ook zegt Laurentien dat er als prinses een hoop dingen van je worden gevraagd. “Je moet er mooi uitzien. Ja, en dat is misschien niet mijn natuurlijke habitat”, zegt ze daarover. “Jezelf niet overschreeuwen en jezelf vooral niet groter maken dan je bent, en ook niet kleiner. Maar gewoon precies in die neutrale ruimte luisteren”, zegt ze over de wijze waarop zij haar rol als prinses invult.

