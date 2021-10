Prinses Laurentien vraagt hele school met maar liefst 700 leerlingen bij haar thuis op de koffie

Vrijdagochtend opende de prinses de middelbare schoolafdeling in het gebouw van de meertalige ESH. Dit deed ze door een grote sleutel te overhandigen aan klassenvertegenwoordigers, een symbolische opening.

Laurentien brengt bezoek aan de ESH

Daarvoor hield Laurentien een toespraak in de aula waarin ze haar talenknobbel liet zien: ze sprak afwisselend Engels, Duits, Frans en Nederlands.

Laurentien kreeg ook een rondleiding door het gerenoveerde schoolgebouw en ze nam deel aan een korte meditatie met de scholieren. Ze liet weten dat ze dat laatste als “heel relaxt” ervoer.

Rondleiding en meditatie

Voor de prinses was het haar eerste publieke optreden met veel aanwezigen in een lange tijd en daar werd ze blij van: “Het is fantastisch om weer de energie van andere mensen te voelen. Ik word hier vrolijk van. Ik heb het afgelopen jaar natuurlijk niet stil gezeten. Het werk ging gewoon door, maar dan vanuit huis.”

Uitnodiging

Haar opmerkelijke uitnodiging aan alle 700 leerlingen, verklaarde ze later zo: “Wie weet, komt daar iets moois uit. Er is hier zo’n fijne sfeer, dat ik heb gezegd ‘kom langs’.”

Hier heeft prinses Laurentien moeite mee:

Bron: Vorsten.