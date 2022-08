Prinses Mabel is jarig: 8x haar mooiste looks

Prinses Mabel staat namelijk bekend om haar gevoel voor mode. Voor bijzondere gelegenheden schakelt ze regelmatig de Nederlandse couturiers Viktor & Rolf in, maar heel af en toe komen er ook andere creaties voorbij. Kijk maar:

Prinses Mabel is een waar stijlicoon

Bloemen en pailletten

Prinses Mabel droeg in 2017 bij het Operngala in Berlijn een zwarte avondjurk versierd met bloemen en zilveren pailletten. Op deze bijzondere avond ontving ze de ‘World without Aids award’ voor haar inzet in de wereldwijde strijd tegen aids en hiv.

Prinses Mabel ontving in 2017 de World Without Aids Award in Berlijn, gekleed in deze schitterende creatie. Beeld Getty Images

‘Doorschijnende’ avondjurk

Ter gelegenheid van de 80ste verjaardagen van koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen reisde onze koninklijke familie in 2017 af naar Oslo. Tijdens het staatsbanket droeg Mabel een dubbellaagse, hippe en betaalbare avondjurk met korte mouwen van Nikkie Plessen.

Prinses Mabel tijdens het staatsbanket in Oslo in een zwarte, dubbellaagse jurk. Beeld Getty Images

Jurk mét pantalon

Deze jurk... of eigenlijk het broekpak dat Mabel droeg bij het huwelijk van kroonprinses Victoria van Zweden en Daniel Westling in 2010, mag niet ontbreken in dit lijstje. Qua kleuren is Mabel vaak erg ingetogen, maar voor het dragen van dit soort creaties heb je toch lef nodig. Het staat haar zoals altijd prachtig.

Prinses Mabel in een broekpak met prins Friso bij de bruiloft van de Zweedse prinses Victoria en Daniel in Stockholm in 2010. Beeld Getty Images

Een heleboel franjes

Aan de vooravond van de troonwisseling op 30 april 2013 verscheen Mabel in een zwierende, wijnrode jurk van Viktor & Rolf. Op deze bijzondere avond arriveerde zij aan de arm van prins Constantijn bij het diner, met aan zijn andere arm zijn vrouw Laurentien. Prins Friso was er niet bij. Hij werd op 17 januari 2012 bedolven onder een lawine en stierf op 12 augustus 2013 na een langdurige coma.

Prinses Mabel, prins Constantijn en prinses Laurentien op de vooravond van de inhuldiging van koning Willem-Alexander in 2013. Beeld Getty Images

Roze satijnen jurk

Bij de kroning van koning Willem-Alexander op 30 april 2013 hadden we vooral oog voor de bijzondere jurk van koningin Máxima, maar die avond zag prinses Mabel er ook uit om door een ringetje te halen. Deze mooie wit met zachtroze satijnen jurk met strik van Viktor & Rolf droeg ze in 2017 nog een keer tijdens het galadiner ter gelegenheid van de 80e verjaardagen van koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen.

Prinses Mabel samen met prins Mauritz en Marie-Helene Angela tijdens de inauguratie van koning Willem-Alexander in 2013. Beeld Getty Images

Bloemenjurk mét hippe pet

Tijdens de uitreiking van de De Grote Prins Claus prijs in Amsterdam in 2018 koos Mabel voor een opvallende look. Ze verscheen in een knalrode jurk met witte en roze bloemetjes. Maar nog veel opvallender was de hippe pet die ze op haar hoofd had gezet. Wat een schattige foto ook met haar schoonmoeder, prinses Beatrix.

Prinses Beatrix en Prinses Mabel vlak voor de uitreiking van de Grote Prins Claus Prijs 2018. Beeld ANP

Witte zomerjurk uit de bruidscollectie

En dat je een trouwjurk écht niet alleen op je bruiloft hoeft te dragen, laat de prinses zien tijdens het jaarlijkse diner van de Amsterdam Dinner Foundation. Mabel droeg voor deze bijzondere gelegenheid misschien niet haar eigen bruidsjurk, maar ze ging wél voor een heel mooie andere bruidsjurk van Viktor & Rolf.

Prinses Mabel bij het jaarlijkse diner van de Amsterdam Dinner Foundation. Beeld Getty Images

Haar échte trouwjurk

Over trouwjurken gesproken. De bruidsjurk van prinses Mabel zag er ook fantastisch uit. Tijdens haar bruiloft met prins Friso op 24 april 2004 in Delft, droeg ze er een met maar liefst 248 handgemaakte strikken. De jurk, gemaakt door het Nederlandse ontwerpersduo Viktor & Rolf, had een sleep van maar liefst 2,75 meter lang en Mabel droeg schoenen in hetzelfde satijn als de jurk.

De bruiloft van Mabel en prins Friso in 2004. Beeld Getty Images

Meer weten over Mabels trouwjurk? In de video hieronder vertelt Libelle’s royaltyvlogger Josine over de prachtige symboliek in de jurk van Mabel:

Bron: Getty Images en ANP