Prinses Mabel is jarig: dít zijn haar meest memorabele momenten

Bekommerd om mensenrechten

Al sinds haar studententijd bekommert Mabel zich om mensenrechten. Tijdens haar studie economie en politicologie aan de UvA liep ze stage bij de Verenigde Naties. In 1995 kreeg ze daar een baan, waar ze een belangrijke rol speelde bij de akkoorden die een einde maakten aan de burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië.

Mabel is de initiatiefnemer en drijvende kracht achter Girls not brides: the global partnership to end child marriage (2011), The girls fund (2018) en VOW for girls (2018). Met deze organisaties zet ze zich in tegen het kindhuwelijk. “Ik wil graag dat we bij deze organisaties allemaal werkeloos worden omdat er op de hele wereld geen kindhuwelijken meer zijn, en meisjes waar dan ook de mogelijkheid hebben om te kiezen of en wanneer ze willen trouwen en hoe hun levens eruit zullen zien”, zei ze hier vorige maand nog over op een conferentie. Mabel was ook betrokken bij de oprichting van War Child in 1995. War Child zet zich in voor kinderen in oorlogsgebieden.

Prinses Mabel in 2019 tijdens de presentatie van de resultaten van drie jaar strijd tegen kindhuwelijken. Beeld ANP / ANP

Tussen de Oranjes

Als Mabel in 2000 prins Friso tegenkomt op een feestje van prinses Laurentien in Brussel, slaat de vonk over. Drie jaar later vraagt de prins haar ten huwelijk in Mexico, waarna hij Mabel in juni voorstelt aan het volk. Niks aan het handje, zou je denken, ware het niet dat er omstreden details naar buiten komen over Mabels verleden. Tussen 1989 en 1990 zou zij namelijk bevriend zijn geweest met drugsbaron Klaas Bruinsma. De affaire drukt een stempel op hun verlovingsgeluk: de regering geeft geen toestemming voor het huwelijk. Daar laten de twee zich echter niet door uit het veld slaan. Op 24 april 2004 trouwen ze, waarmee Friso afziet van de troon.

Prins Friso en Mabel op hun trouwdag, 24 april 2004. Mabel draagt een opvallende trouwjurk met grote strikken van Viktor & Rolf. Beeld Getty Images

Modeprinses Mabel

Op haar huwelijksdag maakte Mabel een onvergetelijke indruk door een eigenzinnige jurk met grote strikken van het Nederlandse ontwerpersduo Viktor & Rolf te dragen. Dat de prinses smaak heeft, blijkt ook uit haar vele andere modemomenten. Zo verscheen ze vorig jaar tijdens het jaarlijkse diner van de Amsterdam Dinner Foundation, een benefietorganisatie die aids wil uitbannen, wederom in een trouwjurk van Viktor & Rolf. Dát is nog eens een binnenkomer.

Mabel tijdens het jaarlijkse diner van de Amsterdam Dinner Foundation in 2022. Beeld Getty Images

Gitzwarte bladzijde

Het is op 12 augustus alweer tien jaar geleden dat we afscheid namen van prins Friso. Op 17 februari 2012 raakte hij bedolven onder een lawine in de buurt van het Oostenrijkse Lech, waarna hij anderhalf jaar in coma lag en uiteindelijk op 44-jarige leeftijd overleed in paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Een gitzwarte bladzijde in het leven van Mabel en haar dochters Luana (inmiddels 18) en Zaria (17). Moedig als ze is, gaat Mabel een jaar na het ongeluk tóch weer mee op de koninklijke skivakantie in Lech. Ook de jaren erop zet ze door. In 2018 laat ze in een openhartig gesprek met tijdschrift Linda weten hoe het met haar gaat: “Nu, op mijn vijftigste, durf ik te zeggen dat ik mijn leven weer op de rit heb. Ik heb zin in de jaren die voor me liggen.”

Prinses Mabel met dochters Luana en Zaria tijdens de uitvaart van Friso Beeld Getty Images

De barricades op

Als mensenrechtenactivist is Mabel niet bang om zelf de barricades op te gaan. Zo liep ze in 2018 mee in een mars om aandacht te vragen voor hiv en aids in Amsterdam. Op het Amstelveld greep ze de microfoon. “Er is nog geen einde aan aids, maar dat kan wel. De politieke wil is er nog niet, maar we kunnen gezamenlijk daarvoor zorgen”, predikte ze toen.

Mabel tijdens de protestmars tegen discriminatie van mensen met hiv en aids in Amsterdam, voorafgaand aan het gezondheidscongres AIDS2018 in 2018. Beeld Getty Images

Bron: Linda.nl, Hartvannederland.nl