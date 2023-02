Prinses Margarita en haar man kondigen scheiding aan

“Enige tijd geleden hebben wij gezamenlijk en in vriendschap besloten om uit elkaar te gaan. Na een prachtige tijd van ruim zestien jaar samen, waarin wij lief en leed hebben gedeeld, zal ieder van ons nu een eigen weg gaan.”

In 2008 trouwde prinses Margarita met jurist Tjalling ten Cate. Samen kregen ze twee dochters: Julia (2008) en Paola (2011). Het stel benadrukt dat ze als vrienden uit elkaar gaan. “Tegelijkertijd zullen wij altijd samen een pad blijven bewandelen als vrienden en liefdevolle ouders van onze twee prachtige dochters. Wij vragen eenieder om ons gezin tijd en rust te gunnen om aan de nieuwe situatie te wennen.”

Prinses Margarita’s eerste huwelijk

Dit was het tweede huwelijk van prinses Margarita. Het nichtje van Beatrix was eerder getrouwd met zakenman Edwin de Roy van Zuydewijn. Dat huwelijk is veelbesproken. Margarita en Edwin hingen behoorlijk wat vuile was van de Oranjes buiten. Ook beweerden ze dat Edwin en zijn familie door hen werden afgeluisterd. De AIVD kon later met succes aantonen dat er van iets dergelijks geen sprake was. Na de scheiding sleepte Edwin Margarita voor de rechter, en eiste duizenden euro’s aan maandelijkse partneralimentatie.

Het was een lastige tijd voor de prinses. Na de scheiding met Edwin kon ze na alles wat er was gebeurd, niet op de steun van haar familie rekenen, vertelt ze in een interview met LINDA. Gelukkig kwam het uiteindelijk goed en zorgde het zelfs voor een diepere connectie met de andere royals. “Er is een eerlijkere manier van praten ontstaan”, zei ze daarover.

Bron: ANP