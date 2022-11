Prinses Margarita kon na haar scheiding niet op steun van de Oranjes rekenen

Van 2001 tot en met 2006 was prinses Margarita­ getrouwd met zakenman Edwin de Roy van Zuydewijn. De Oranjes stonden niet te springen om het huwelijk. De relatie was een achtbaan en Margarita kreeg, naar eigen zeggen, regelmatig ‘de volle laag’.

Getrouwd zijn met een prinses viel Edwin zwaar. Hij vreesde dat het koninklijk huis hem afluisterde en zijn bedrijf in de weg zat. Als de liefde écht voorbij is, sleept Edwin Margarita voor de rechter en eist duizenden euro’s aan maandelijkse partneralimentatie.

Mensen gekwetst

Tijdens de slopende scheiding én de heftige rechtszaak kan Margarita niet aankloppen bij haar familie. “Ik heb natuurlijk zoveel mensen gekwetst doordat ik achter hem bleef staan.” Na het beruchte huwelijk gaat de prinses met zichzelf aan de slag. “Ik was mezelf goed kwijtgeraakt in die relatie. Wat ik ook deed, het was nooit goed, leek het wel. En ik was afhankelijk. Ik was ontzettend bang wat er zou gebeuren als ik hem zou loslaten. Dus dan ga je niet weg.”

Margarita, die tijdens deze periode veel steun bij haar paarden vond, geeft de moed niet op. “Ik wist dat ik dat kon. Ik heb echt mijn diepste dalen bereikt, maar kon altijd mijn weg weer terugvinden.” Inmiddels heeft prinses Margarita de banden met de Oranjes hersteld en zelfs een nog betere, diepere connectie met haar familie. “Er is een eerlijkere manier van praten ontstaan.”

Een happy ending

Het gaat goed met Margarita. De ooit zo onzekere prinses is van haar faalangst af. “Gewoon dóén en me niet meer verbergen achter iets wat ik niet kan, want dat is een zelf gecreëerde blokkade.” En ze is natuurlijk al sinds 2018 gelukkig getrouwd met Tjalling ten Cate, met wie ze twee dochters kreeg: Julia en Paola.

Bron: LINDA.