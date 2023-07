Royal etiquette: de richtlijnen over het dragen van de tiara’s uit de koninklijke kluis

Wanneer draag je een tiara?

“Een tiara is voor de meest formele momenten”, legt Josine uit. “Heb je het over chique, dan wordt er overdag een hoed gedragen en ’s avonds een tiara.” De dresscode is dan white tie, de meest formele dresscode die er is. Dat betekent niet dat er alleen tiara’s gedragen worden met een white tie dresscode. Soms is er bij een staatsbanket een black tie dresscode, maar spotten we Máxima toch met een diadeem. “Er is geen speciaal tiara-handboek met regels. Er is ruimte voor eigen invulling.”

In principe is de regel: vanaf vijf uur mag een tiara gedragen worden. Maar ook daar zijn weer uitzonderingen op, zoals afgelopen weekend. Queen Elizabeth droeg haar tiara’s bijvoorbeeld bij een belangrijke speech, maar ook bij inhuldigingen óf bij koninklijke huwelijken worden ze uit de koninklijke kluis gehaald.

“Het is ook logisch dat een tiara niet voor iedere koninklijke gelegenheid erbij wordt gehaald”, vertelt Josine. “Zo’n tiara ziet er misschien prachtig uit, maar het is absoluut geen feestje om te dragen. Het zit niet lekker. Met fluweel of lint proberen ze het iets dragelijker te maken, maar zo’n diadeem drukt ongelofelijk hard op je hoofd. Dat hebben we een keer gezien bij de Zweedse koningin. Zij viel ooit bijna flauw, toen haar diadeem tot bloedens toe in haar hoofd zat gedrukt.” Ook komt er ontzettend veel beveiliging bij kijken. “Het koningshuis wordt altijd goed beveiligd, maar zodra er juwelen uit de kluis worden gehaald, wordt die operatie alleen nog maar groter.”

Josine legt uit dat het dan ook bijzonder was dat Máxima en Amalia voor een privé-aangelegenheid tiara’s uit de koninklijke kluis droegen. “Dit is best bijzonder. Ik kan me niet herinneren dat ik dit eerder op een privé-aangelegenheid voorbij heb zien komen. De kans is groot dat dit op de dresscode stond. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat dames in een lagere rang een diadeem dragen en onze koningin niet.”

Vanaf wanneer mag je een tiara dragen?

Prinses Amalia vertelde eerder al dól te zijn op tiara’s. “Laat me een tiara zien, en ik weet waar-ie vandaan komt. Alle tiara’s van Europa kan ik herkennen”, zei ze in het boek Amalia, geschreven door Claudia de Breij. Amalia was inmiddels 18 jaar geworden en op het gala van Ingrid van Noorwegen had ze dan eindelijk haar eerste tiara-moment: de sterrentiara van het huwelijk van haar ouders. Volgens koningin Máxima een dag waarop ze al jaren naartoe heeft geleefd.

Josine vertelt: “In ons koningshuis wordt de leeftijd van 18 jaar aangehouden, want officieel zijn hier ook geen regels voor. Dat bepaalt de monarchie zelf, het ligt eraan wat je wil uitstralen. Bij sommige koningshuizen is het vanaf de bruiloft, bij anderen vanaf 18 jaar.” Een bijzonder moment, zeker als je dan voor de huwelijkstiara van je moeder kiest.

Hoe wordt de juiste tiara voor de gelegenheid uitgekozen?

“Koning Willem-Alexander is de hoogste in rang, dus het hoofd van de stichting van de koninklijke juwelen. Daarna komt Máxima. Er zijn dus bepaalde diademen in de kluis, die zo waardevol zijn, dat ze specifiek alleen voor koninginnen bestemd zijn.” Als Amalia een bepaalde diadeem wil dragen moet ze dus eerst aankloppen bij haar moeder.

“Vaak zie je dan dat Máxima een kleine selectie maakt voor haar dochter waaruit ze mag kiezen”, legt Josine uit. “En natuurlijk wordt er ook gekeken wat mooi bij de rest van de outfit past.”

Zijn tiara’s in bruikleen of eigendom?

“In sommige koningshuizen wordt er een specifieke tiara uitgekozen voor een huwelijk. Bij de Windsors krijg je bijvoorbeeld een juweel toegewezen en deze in levenslange bruikleen.” Een tiara is dus nooit van jou. “Hier hebben ze door de jaren heen wel van geleerd. Door verervingen zijn veel koninklijke juwelen verloren gegaan.” In Nederland hebben we een stichting die ervoor zorgt dat de koninklijke collectie in tact blijft en niet doorverkocht of weggegeven wordt. “Als Máxima zelf een mooie armband koopt, mag ze er uiteraard mee doen wat ze wil, maar voor de historische juwelen geldt dit niet”, vertelt Josine.

Met zoveel pracht en praal in de koninklijke kluis is er voldoende uit te kiezen. Het is de droom van veel meisjes: het dragen van een sprookjesachtige tiara, net als koningin Máxima. Maar hoe is het eigenlijk om zo’n tiara te dragen? Gaat het ook wel eens fout?