Royal studies: dit studeerden Willem-Alexander, Máxima, Beatrix en Juliana

Ze mag dan breken van de tradities corps en Leiden, net als haar beide ouders, haar oma en haar overgrootmoeder is Amalia razend slim en koos ze voor een dijk van een opleiding.

Onze cum laude-prinses, die altijd tienen wilde halen, gaat na het gymnasium en een jaar vrijaf naar de Engelstalige opleiding Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) aan de Universiteit van Amsterdam. Volgende week begint haar introductie, de week daarna verschijnt ze voor de camera’s om haar eerste dag als student te laten vastleggen.

In drie jaar een bul?

Dat PPLE is natuurlijk een nogal veelomvattende opleiding. In haar eerste jaar verdiept Amalia zich onder andere in vakken zoals Law, justice and morality en Decision making. En na dat jaar kiest ze een van de vier vakgebieden als hoofdvak. Het is een driejarige opleiding, dus naar verwachting behaalt ze al in 2025 haar bul. Al zou ze niet de eerste in haar familie zijn die iets langer over een studie doet.

Zowel Willem-Alexander als Máxima deden langer dan gepland over hun opleidingen,. Royal baanbreker Juliana (die als eerste troonopvolger zelfs zonder middelbare schooldiploma besloot te gaan studeren) zou een jaartje in Leiden blijven, maar maakte er uiteindelijk tweeënhalf jaar van.

Prinses Juliana (ca. 1927) studeerde in Leiden. Beeld Onbekend / Publiek Domein of Rechtenvrij

Een studie met een asterisk

Het gemis van een normale basis- en middelbare school wilde prinses Juliana dolgraag goedmaken. Dus besloot ze, tegendraads als ze was, dat ze wilde gaan studeren. Ze schreef zich in 1927 in bij de studierichting Rechten in Leiden, maar wel met een asterisk. Omdat ze geen diploma had, mocht ze op papier niet aan de universiteit studeren en al helemaal geen formeel examen doen. Ze mocht echter best een jaartje aanschuiven. Uiteindelijk volgde ze 2,5 jaar colleges binnen een speciaal voor haar samengesteld ‘vrij studieprogramma’.

Ze kreeg een combinatie van lessen die haar zouden helpen met de voorbereiding op haar toekomstige taak (denk: oudvaderlands recht) en lessen die ze zelf interessant vond (zoals fenomenologie van de religie). Ze woonde ‘op kamers’ in een villa in Katwijk aan Zee met drie studievriendinnen en twee volwassen begeleidsters. Ze ging bij het corps. En uiteindelijk kreeg ze op 31 januari 1930 een eredoctoraat uitgereikt.

Heel serieus

Dochter Beatrix koos ook voor een studie Rechten in Leiden en meldde zich in 1956 bij haar studentenhuis op Het Rapenburg. Ze stond te boek als een serieuze student die haar toekomstige taken en imago heel serieus nam. En zo zag haar curriculum er ook uit: theoretische en toegepaste sociologie, parlementaire geschiedenis, staatsrecht, volkenrecht en Europees recht. Stuk voor stuk loodzware vakken die haar in de toekomst zouden helpen.

20 september 1956. Prinses Beatrix met medestudenten in Leiden. Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

Al tijdens haar opleiding reisde ze regelmatig af naar plekken als Straatsburg, Genève en Brussel om de praktijk mee te maken. En in 1961 behaalde ze haar bul (hier geen eredoctoraat te bekennen), met haar loeitrotse moeder aan haar zijde.

Op 7 juli 1961 behaalt prinses Beatrix haar doctoraal examen in de vrije studie rechtsgeleerdheid aan de universiteit in Leiden. Vrolijk gearmd verlaten de prinses en haar moeder, koningin Juliana, de universiteit. Beeld ANP / Spaarnestad Photo

Toch niet internationaal

Beatrix was er natuurlijk ook bij toen Willem-Alexander in 1993 na zes jaar studie zijn diploma behaalde. Hij bereidde zich (net als dochter Alexia nu) voor op zijn studententijd door in Wales zijn Internationaal Baccalaureaat te halen. Maar waar het leeuwendeel van de geslaagden met dat internationale diploma naar prestige-universiteiten in de VS en Groot-Brittannië vertrekt, koos Willem-Alexander in 1987 (na zijn dienstplicht) voor Leiden en Het Rapenburg.

10 augustus 1987. Prins Willem-Alexander begint het eerste studiejaar geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van leiden met een bijeenkomst met zijn medestudenten in de Hooglandse Kerk in Leiden. De studenten worden onder anderen toegesproken door de rector magnificus Van Straaten en de burgemeester van Leiden Goekoop. Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

Hij volgde er veel juridische vakken, maar studeerde in de kern Geschiedenis. “Dat interesseerde me als vak”, zei hij later tegen alumni-magazine Leidraad. “Ik volgde daarnaast vakken toegespitst op mijn toekomst, zoals staatsrecht, Europees recht en economie.”

2 juli 1993. Koningin Beatrix is de eerste die prins Willem-Alexander met de bul in de zijn hand kan feliciteren met het behalen van zijn doctoraal examen geschiedenis. Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

Willem-Alexander viert een feestje in een Leidse kroeg na zijn afstuderen. Beeld ANP / ANP

Studeren en werken

Aan de andere kant van de wereld was Máxima tegelijkertijd ook aan het studeren. Zij koos in 1989 voor een studie Macro-economie aan de Universidad Católica Argentina in Buenos Aires. Ze bleek er een trendsetter mee, want haar twee broers deden later dezelfde studie. Maar makkelijk was het allemaal niet.

De Zorreguieta’s moesten op de kleintjes letten, waardoor Máxima tijdens haar studie stevig aanpootte met bijbaantjes. Ze gaf elke avond bijlessen Engels en wiskunde, en bleef gewoon thuis wonen, tot aan het einde van haar studie. Die rondde ze trouwens niet zoals gepland in vijf jaar, maar in zeven jaar af. En halverwege zette ze de studie om in een avondopleiding, omdat ze liever in de praktijk wilde leren en al een bankiersbaan scoorde in haar derde jaar.

Dat zal met Amalia niet zo snel gebeuren, een baan naast haar studie. Maar ze schijnt nu al buitenlandplannen te hebben, dus een bul in 2025 en daarna het royal keurslijf in, dat zal ’m vermoedelijk ook niet worden. Eén ding is wel zeker: het worden interessante tijden.