Rutte: “Amalia mag ook koningin worden als ze met een vrouw trouwt”

Het kabinet vindt dat een troonopvolger geen afstand van de troon hoeft te doen als hij of zij besluit om met iemand van hetzelfde geslacht te trouwen.

Peter Rehwinkel schreef in het boek Amalia, de plicht roept dat de regering nog altijd het standpunt uit 2000 had, wat inhield dat een troonopvolger de troon moet opgeven als hij of zij wil trouwen met een partner van hetzelfde geslacht. Dat riep vragen op binnen en buiten de Kamer. Demissionair premier Rutte antwoordt nu op vragen van de VVD en PvdA dat er geen toestemmingswet komt voor een huwelijk van troonopvolgers met iemand van hetzelfde geslacht.

Huwelijk troonopvolger

Rutte schrijft dat een troonopvolger gewoon met iemand van hetzelfde geslacht kan trouwen, maar dat het wel duidelijk moet zijn van wie eventuele kinderen zijn. Daar moeten volgens de demissionair premier afspraken over gemaakt worden, maar pas op het moment dat het aan de orde komt. Oftewel: wanneer prinses Amalia toestemming vraagt voor haar huwelijk. “Dit is te zeer afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het specifieke geval, die, zoals je ook terugkijkend kunt vaststellen bij het familierecht, door de tijd heen kunnen veranderen”, schrijft Mark Rutte.

Bron: NOS.nl