RVD reageert op uitgelekte foto van schaars geklede prinses Alexia

De foto werd gemaakt voorafgaand aan een feestje dat werd georganiseerd door de kostschool in Wales waar Alexia momenteel studeert. Royaltydeskundige Rick Evers liet eerder aan ons weten: “Er was die dag een evenement op de school dat draaide om gender equality en over jezelf uiten, wat voor geslacht of gender je ook hebt of bent. Net als de andere meiden in de foto trok Alexia dus iets aan wat haar gender of geaardheid benadrukt.”

Dat deze foto is uitgelekt is niet alleen vrij ongepast omdat Alexia minderjarig is, maar het druist ook in tegen de mediacode, die is ingesteld om de privacy van de leden van ons koningshuis te waarborgen.

Een reactie van de RVD was dan ook te verwachten. De RVD liet telefonisch aan Shownieuws weten dat de foto geen publiek belang dient en dat het hier gaat om een privésituatie. De RVD kan de publicatie ervan niet verbieden, laten ze weten, maar ze adviseren wel om de foto niet te delen.

Eerder benadrukte de RVD al dat de mediacode ook in Wales van kracht is: “De periode van de schooltijd van de prinsessen is privé. Op uitdrukkelijk verzoek van de ouders wordt een beroep gedaan op de media om de persoonlijke levenssfeer van hun dochters te blijven respecteren.”

