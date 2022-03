RVD reageert op verlovingsgeruchten prinses Amalia

De RVD geeft daar nu meer duidelijkheid over.

Is prinses Amalia verloofd?

Om maar gelijk met deur in huis te vallen: volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is het gerucht volkomen onjuist. Nee, Amalia is niet verloofd. Ze reageren kort maar krachtig op de vraag van Shownieuws: “Als er echt sprake is van een verloving, wordt deze door ons aangekondigd. Verder geven we geen commentaar op geruchten.” Helder!

Steeds meer roddels over Amalia en Isebrand

De geruchtenmolen over Amalia en Isebrand draait op volle toeren. Toen zijn naam voor het eerst viel, had de roddelpers het nog over ‘een vriendje’. Later zou het koppel zelfs al formeel geïntroduceerd zijn bij de ouders van de twee en samen op skivakantie zijn. En tijdens die vermeende wintersport samen, begon ook het gerucht over de zogenaamde verloving. Volgens sommigen was deze wintersport in Canada, volgens anderen ‘gewoon’ in Lech bij de Oranjes.

Er is dus nog geen helder antwoord te geven op de vraag of prinses Amalia überhaupt een setje vormt met de Duitse Isebrand. Wel houdt het de gemoederen flink bezig. Wij zijn inmiddels wel heel benieuwd. Maar zoals de RVD duidelijk maakt, willen de Oranjes hier nog niks over melden.

Hierom zei Willem-Alexander sorry tegen Amalia:

Bron: Shownieuws