Say what? Zó spreek je de naam van prinses Ariane uit

Ondanks haar vijftien jaar zijn er nog steeds mensen die denken dat het ‘Ariane’ is. Zo goed kennen we haar, dus.

Uitspraak van de naam prinses Ariane

Met een oudste zus die, of ze nu wil of niet, volop in de schijnwerpers staat omdat ze kroonprinses is en een middelste zus die vanwege haar vurige karakter en modegenen van nature de show steelt, is prinses Ariane van de drie A’tjes degene die het meest in de luwte blijft. Er valt nog veel over haar te leren, zoals hoe je haar naam heurt uit te spreken.

‘Ariane’ is het niet, maar wat dan wel? De Oranjes spreken het uit als ‘Ariaan’, zonder de -e dus. De ‘e’ is in feite net zo nutteloos als de ‘h’ in het Frans of de ‘g’ in lasagne.

Trotse moeder

Vanzelfsprekend is mama Máxima trots op haar jongste spruit. De laatste jaren durft Ariane meer naar voor te treden tijdens officiële gelegenheden en fotomomenten voor de pers. Daar straalt ze zelfvertrouwen uit en laat ze zien dat ze zich heus staande kan houden. Tot groot genoegen van haar moeder. “Ariane is ongelofelijk lief, etherisch, heel vrouwelijk en tegelijkertijd heel krachtig. Ze heeft veel talenten”, aldus Máxima.

Veel mensen hebben een hobby, zo ook onze prinsessen. Maar wat doen ze eigenlijk graag, naast instagrammen en tiktokken? Royaltyverslaggever Rick Evers vertelt over de hobby’s van Amalia, Alexia en Ariane.