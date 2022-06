Schattig! Gravin Eloise deelt lieve kiekjes met haar moeder, prinses Laurentien

Op de foto’s lijken de twee samen in een restaurant te zitten. “Lachen, gieren, genieten”, schrijft Eloise erbij.

Eloise over haar moeder

De dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien deelt regelmatig een lieve foto met haar moeder. Hierop is goed te zien hoe close de twee met elkaar zijn. Eerder schreef Eloise bij een kiekje samen: “Er is niemand zoals mijn moeder. Kijk nou hoe mooi ze is.”

Wat lijken ze op elkaar!

Laurentien is ook apetrots op haar mooie dochter. Ze krijgt vaak te horen hoe veel ze op elkaar lijken, maar zij legde in een interview met LINDA uit dat ze best verschillend zijn.

Laurentien was erg onzeker

Zo is Eloise erg zelfverzekerd, terwijl Laurentien dat vroeger naar eigen zeggen absoluut niet was. “Met als gevolg dat ik een tijd vreselijk mijn best heb gedaan om die onzekerheid te maskeren, op het krampachtige af”, aldus Laurentien.

Claus-Casimir en Leonore

Naast dochter Eloise lijkt Laurentien ook close te zijn met zoon Claus-Casimir en dochter Leonore. Het gezin van vijf heeft deze week een boel te vieren. Zo haalde Claus-Casimir zijn diploma, waarvan hij een lief kiekje met zijn moeder deelde. En vandaag, vrijdag 3 juni, is een bijzondere dag voor het gezin: Leonore is namelijk jarig en mag 16 kaarsjes uitblazen.

