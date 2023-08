Slecht nieuws voor prinses Margriet: ze kampt met een acute rughernia

De zus van prinses Beatrix moet daarom een stapje terug doen.

Prinses Margriet kampt met rughernia

Prinses Margriet is weer thuis, waar ze haar herstelperiode zal doorbrengen. Margriet zou komende maandag aanwezig zijn bij de opening van de European Para Championships, maar dit bezoek komt te vervallen.

Stapje terug

Het zal voor de prinses een behoorlijke domper zijn, want ze is met haar tachtig lentes nog behoorlijk actief. Zo is ze ieder jaar, ook afgelopen winter, nog op haar ski’s te vinden en houdt ze van zwemmen en fietsen. Dat zit er voorlopig even niet in.

Fitte vrouw

Eerder liet prinses Margriet aan het gelijknamige tijdschrift Margriet weten dat ze ouder worden niet erg vindt, mits ze zich gezond en fit voelt. “Feit is dat als je ouder wordt en fit wilt blijven, je in beweging moet blijven. Daar zorgt Boogiewoogie voor, want we wandelen veel met haar”, aldus Margriet over haar geliefde hond. “En ik train ook mijn hersenen. Die moeten óók in beweging blijven. En dat is niet alleen op de hoogte zijn van het nieuws, ik puzzel ook veel.”

Grote wens

In het interview liet ze weten geen bucketlist te hebben, maar wel een grote wens: “Dat ik zowel ­lichamelijk als geestelijk gezond blijf. Mijn drive om het werk dat ik nu doe nog lang te kunnen doen is behoorlijk groot.” Laten we hopen dat de prinses snel herstelt!

Bron: RVD