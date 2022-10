Steel de look voor een prikkie: de little black dress van prinses Alexia (ideaal voor kerst!)

Prinses Alexia droeg een zwarte fluwelen jurk van het merk Vanilia. De jurk heeft een A-lijn met een band bij de taille en een rits op de rug. De little black dress was destijds te koop bij Bijenkorf voor € 119. Inmiddels zijn we jaren verder en is de jurk allang overal uitverkocht. Tenminste...

Steel de look van Alexia

Toch niet! Wij vonden de jurk namelijk op Vinted voor een prikkie. Het exemplaar wordt daar verkocht in maat 38. De staat van de jurk is ‘heel goed’ en je betaalt er slechts € 29 voor. Dat is een stuk minder dan de originele winkelprijs!

Een little black dress is altijd een goed idee

Wij zijn fan van het jurkje! Ten eerste omdat je met een zwarte A-lijn jurk nooit verkeerd zit. Zo’n exemplaar als dit is een musthave in je kledingkast. Of je nou naar een feestje, je werk of een begrafenis gaat: eigenlijk kan-ie altijd. Ten tweede is het model van het jurkje erg flatteus. Met de knielengte en de driekwart mouw is-ie bedekt, maar ook vrouwelijk dankzij het accent op de taille. Bovendien komen de feestdagen eraan en is er eigenlijk geen beter moment om jezelf een jurk als deze cadeau te doen. Je shopt ’m hier.

Driekwart mouwtje, net boven de knie, leeftijdsloos: een jurkje-dat-altijd-kan! Beeld Erwin Olaf, RVD

Veel mensen hebben een hobby, zo ook onze prinsessen. Maar wat doen ze eigenlijk graag, naast instagrammen en tiktokken? Royaltyverslaggever Rick Evers vertelt over de hobby’s van Amalia, Alexia en Ariane:

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Vinted