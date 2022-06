De avond stond in het teken van politiek en bestuur. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima ontvingen het Corps Diplomatique in het paleis en de koning hield een toespraak.

Prinses Beatrix bij galadiner

Er kwamen veel gasten naar het diner. Denk aan circa honderdvijftig buitenlandse vertegenwoordigers en ook zo'n honderd vertegenwoordigers uit het Nederlands openbaar bestuur. Naast Willem-Alexander, Máxima en Beatrix prikten ook prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven een vorkje mee.

Favoriete tas

Beatrix was aanwezig en nam haar favoriete tas met zich mee. Op de tas prijkt een gedateerde foto van drie van haar kleindochters. Beatrix werd in 2016 voor het eerst met de tas gespot. En in 2018 nam ze 'm mee naar een evenement in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Wat een lieve oma, die Beatrix. Ze maakt hiermee maar weer duidelijk dat ze niet zonder haar kleinkinderen kan en de drie meiden het liefst overal bij zich heeft.

Máxima draagt een ‘oudje’ van Jan Taminiau

Prinses Beatrix droeg deze avond een prachtige kleurrijke look van Sheila de Vries. Koningin Máxima besloot voor het diner een ‘oude’ galajurk uit de kast te trekken: de roze jurk van Jan Taminiau, die ze droeg op Prinsjesdag in 2009 en later ook tijdens een staatsbezoek in 2012.

Dat is een bijzonder exemplaar: voor het verven van de stof werd het aftreksel van meekrapwortel gebruikt. Ook is de jurk bedekt met honderden Swarovski-steentjes en handgeknipte bloemblaadjes.

Trotse oma: prinses Beatrix opnieuw gespot met haar favoriete tas Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Trotse oma: prinses Beatrix opnieuw gespot met haar favoriete tas Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Trotse oma: prinses Beatrix opnieuw gespot met haar favoriete tas Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Prinses Beatrix’ favoriete tas Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Prinses Beatrix bij het galadiner voor het Corps Diplomatique in het Koninklijk Paleis Amsterdam Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Willem-Alexander en Máxima (in Jan Taminiau) bij het galadiner voor het Corps Diplomatique in het Koninklijk Paleis Amsterdam Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Josine spotte Máxima eerder in een prachtige groene jurk die haar heel bekend voorkwam:

Bron: Brunopress