St Donat’s Castle in Wales is het kasteel waar de kostschool UWC Atlantic College is gevestigd. Prinsessen Alexia en Leonor wandelen hier dagelijks door de schoolgangen, maar je kunt er ook trouwen!

Trouwen op de school van prinses Alexia

In het kasteel uit de twaalfde eeuw kan wel alleen tijdens de weekenden en in de zomervakantie worden getrouwd. Anders lopen er namelijk studenten door je trouwfoto’s.

Reserveringen geopend

Op de Instagrampagina van het kasteel lezen we dat de reserveringen voor 2023 nu geopend zijn. Geïnteresseerd? Op 26 en 27 februari worden er rondleidingen gegeven aan iedereen die trouwen op dit imposante kasteel overweegt.

Wat kun je verwachten?

Wie trouwt op dit kasteel kan statige zalen, een prachtige binnenplaats en een charmante rozentuin verwachten. Dat zal vast mooie trouwfoto’s opleveren. Natuurlijk kan er ook gedineerd en overnacht worden in het kasteel.

Prijskaartje

Maar dit alles is natuurlijk niet gratis. Het kasteel hanteert een regel: je moet minimaal 80 gasten uitnodigen. Dat drijft de prijs flink op, want je zal tussen de 60 en de 75 euro per gast moeten betalen voor het eten. Voor het afhuren van het kasteel zelf betaal je tussen de 3900 en 7950 euro voor een halve dag, afhankelijk van de tijd van het jaar. Kost wat, maar dan heb je ook wat!

Dit bericht op Instagram bekijken

Trouwplannen? De school van prinses Alexia is ook een trouwlocatie Beeld Getty Images

