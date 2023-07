Tweedehands kleding? Eloise van Oranje houdt ervan

Eloise draagt namelijk regelmatig kleding van haar moeder en koopt zoveel mogelijk tweedehands. Dat bevalt haar zó goed, dat de dochter van prins Constantijn (53) en Laurentien (57) op Instagram al haar volgers aanmoedigt hetzelfde te doen.

Vintage kleding

Kleding een tweede leven geven is niet moeilijk. Zo kun je vintage kleding in speciale boetiekjes en winkels kopen en online. Natuurlijk is het ook goed voor het milieu én de portemonnee om zelf kleding door te verkopen.

Eloise doet dat ook vaak en het werkt als een tierelier. Omdat deze manier van ‘shoppen’ heel duurzaam is, wil ze iedereen aanmoedigen hetzelfde te doen. “Ik maak niet heel snel van dit soort filmpjes, maar ik dacht: ik moet het toch zeggen”, begint Eloise van Oranje. “Please please please, probeer tweedehands kleren te kopen. Er is zoveel leuke kleding op deze wereld en het wordt gewoon niet gedragen.”

Een keer proberen

Kleding van iemand anders kopen vindt ze veel beter dan “de hele tijd nieuwe Zara-pakketjes kopen.” Door dit filmpje te delen hoopt ze dat we allemaal steeds meer eraan wennen om éérst op zoek te gaan naar tweedehands kleding. “Misschien even kijken hoe je het vindt. Je kunt op Vinted ook gewoon nieuwe kleding vinden. Als het niets voor jou is, helemaal prima, maar wel even proberen.”

Trotse vader

Haar vader, prins Constantijn, is erg trots dat zijn dochter zich inzet voor de verkoop van vintage clothing. “Ze moedigt iedereen aan om je kleding te hergebruiken of door te verkopen”, vertelt hij in een eerder interview. “Ze geeft een heel sterke maatschappelijke invulling aan haar ideeën.”

Koning Willem-Alexander gaat lang niet altijd in op de vragen van royaltyverslaggever Rick Evers. Zo wil hij deze vraag over nichtje Eloise niet beantwoorden:

Bron: Instagram