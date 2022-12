Uniek kijkje in nieuwe koninklijke grafkelder

De uitbreiding van de grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft is klaar, waardoor het huidig koninklijk huis erbij past. Bijna al hun voorgangers liggen in de kerk begraven.

Moderne, strakke ruimte

Traditiegetrouw komen de huidige koninklijke leden na hun dood in deze grafkelder terecht. De kelder werd eerder al eens verbouwd om meer ruimte te maken, maar na het overlijden van prinses Juliana en prins Bernhard in 2004 was de ondergrondse begraafplaats opnieuw zo goed als vol.

Vandaag namen journalisten een kijkje in de nieuwe rustplaats. Twee aan twee mochten ze afdalen in de nieuwste ruimte. De deuren naar het oude gedeelte van de grafkelder bleven daarbij overigens gesloten. Te zien is dat de huidige koninklijke familie zal uiteindelijk rusten in een moderne, strakke betonnen ruimte die is afgewerkt met messing plinten.

Twintig extra plekken

Er zijn nu ruim twintig extra plekken gecreëerd en er is een nieuwe ingang. Hierdoor is het makkelijker voor het Koninklijk Huis om de graven te bezoeken. Ook staan er blauwe bankjes in de ruimte. Er is plek voor ruim twintig kisten die per twee op elkaar gestapeld zullen worden. Achterin staat een kast waar plek is voor urnen. Zo is de uitbreiding nog toekomstbestendiger.

Nauw betrokken

De koninklijke familie was nauw betrokken bij de verbouwing en is een aantal keer komen kijken naar de voortgang. De leden kunnen de graven bezoeken wanneer ze maar willen. De burgemeester van Delft heeft de sleutel. Naar verwachting kunnen de Oranjes langer dan een eeuw vooruit met de nieuwe grafkelder.

Beeld ANP / ANP

De kosten van het archeologisch onderzoek voorafgaand aan de verbouwing en de bouw bedragen zo‘n 4 miljoen euro.

