Van bingo spelen tot de bieb opruimen: het koningspaar doet vrijwilligerswerk

Beelden hiervan verschenen op social media, maar meteen kwam een discussie op gang: normaal gesproken mogen privémomenten niet gefotografeerd worden, waarom zijn deze foto’s dan toch naar buiten gekomen?

Koningspaar doet vrijwilligerswerk

Koning Willem-Alexander bezocht een wijkcentrum in Den Haag en ging daar flink aan de slag. Hij ruimde de bibliotheek op, hielp bij het recyclen van oude apparaten, kletste met ouderen én vond een mooie rol als Bingo-leider.

Privé beelden naar buiten

Ook Máxima stak de handen uit de mouwen en hielp het Rode Kruis in Boskoop met het sorteren van kleding. Van beide doken foto’s op en dat is best opvallend. Het gaat hier namelijk niet om officiële werkbezoeken, maar om iets wat het paar in hun vrije tijd doet. Normaal gesproken mogen beelden hiervan niet naar buiten komen.

Rick Evers reageert

Gebruikt het koningshuis deze foto’s om het imago van het koningspaar op te krikken? Royalty-kenner Rick Evers denkt van wel: “Als media normaliter een foto publiceert van de koning die potje bingo speelt, zijn de rapen gaar. De koning beseft: ‘Ik kom alleen negatief in media, maar met dit soort fakenews kan ik wél regeren over de likes...’,” laat hij op Twitter weten. “Dit was geen officieel bezoek, maar privé. En tóch mag dit maar al te graag gepubliceerd worden...”

Goed voor het imago

Ook journalist Menno Swart denkt dat deze foto’s goed zijn voor het imago van het koningspaar: “De RVD zou events als deze goed kunnen gebruiken, om de populariteit van het koningspaar op te vijzelen.” Hij noemt het dan ook een gemiste kans dat de foto’s niet op de officiële accounts van het koninklijk huis staan.

