Verdrietig: koning Willem-Alexander en koningin Máxima verliezen een dierbare vriendin

Marianna Vardinoyannis was niet alleen de buurvrouw van het koningspaar, maar ook een goede vriendin. In Griekenland was ze een bekend gezicht, dankzij haar activisme en filantropie.

Ze was UNESCO Goodwill Ambassador en zette zich in voor de rechten van kinderen en gezinnen. Marianna investeerde veel in hulp aan kinderen die misbruikt zijn en maakte zich sterk voor de behandeling van kinderkanker als president van de Elpida Association.

Samen in de strijd tegen kinderkanker

Marianna was de drijvende kracht achter kliniek Elpida, het was de eerste kliniek in Griekenland voor de behandeling van kinderkanker. Samen met haar man financierde Vardinoyannis de oncologische kliniek.

Willem-Alexander, Máxima en Marianna hebben elkaar vorig jaar november nog publiekelijk ontmoet, toen ze de kliniek in Athene bezochten. In Nederland is koningin Máxima verbonden aan het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Een bijzondere missie die deze twee vrouwen samen deelden.

Marianne Vardinoyannis wordt in besloten kring begraven. Het is onbekend of het koningspaar daarbij aanwezig zal zijn.

