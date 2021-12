Voor de verzamelaars: Amalia heeft een eigen postzegel van 24-karaats goud

Dit is echter geen zegel die je op de kerstkaart naar je moeder wilt plakken: deze postzegel kost maar liefst 50 euro en komt met een speciaal bewaardoosje én certificaat van echtheid.

Portret

Op de zegel staat een monochroom portret van de prinses dat is gemaakt tijdens Koningsdag 2021 in Eindhoven, meldt PostNL. In totaal zijn er 750 stuks gemaakt van dit collector’s item. Bestellen doe je op de website van het postbedrijf.

Postzegel Amalia Beeld POSTNL

Gouden zegels

De 24-karaats gouden zegels worden alleen voor speciale gelegenheden gemaakt. Eerder verschenen er gouden zegels ter gelegenheid van 350 jaar Rembrandt, 40 jaar fotografie van Erwin Olaf, de serie Einde van de Tweede Wereldoorlog, Nijntje 65 jaar, de cassette Oranje in Goud en de serie Hugo de Groot.

Bron: RTLNieuws