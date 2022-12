Voorlopig niet vrij: tbs voor bedreiger prinses Amalia met twee jaar verlengd

De rechtbank laat weten dat Wouter G. nog altijd met een stoornis kampt en dat de kans op herhaling groot is. Het Openbaar Ministerie had de rechtbank Overijssel gevraagd om een verlenging van twee jaar. Wouter G. zelf wilde de behandeling beëindigen.

Tbs-opname bedreiger Amalia verlengd

In januari 2020 stuurde Wouter G. berichten naar het Instagram-account van de prinses en een van haar vrienden. Hij liet daarin weten dat hij Amalia op Koningsdag wilde benaderen. Ook beschreef hij daarbij seksuele handelingen die hij bij haar wilde verrichten en hij liet weten te sparen voor een pistool. Ook dreigde hij naar de middelbare school van Amalia te komen. Amalia heeft die berichten gelezen. Wouter G. heeft bekend dat de berichten van hem afkomstig waren.

Obsessie

De rechtbank concludeerde dat de man een obsessie voor het koningshuis en met name voor Amalia heeft. Ze noemden de bedreigingen ‘uitermate beangstigend’.

Nog steeds bedreigd

In oktober kwam naar buiten dat prinses Amalia nog steeds kampt met bedreigingen aan haar adres. Er is daarom besloten dat ze niet meer in haar studentenwoning in Amsterdam kon wonen, waar ze kort daarvoor was ingetrokken. Vorige maand liet het koningspaar weten dat het naar omstandigheden goed gaat met de kroonprinses.

