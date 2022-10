Waarom hoeven de Oranjes geen belasting te betalen en hoe groot is de kans dat dit verandert?

Artikel 40 van de grondwet zorgt er tot nu toe voor dat koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix en prinses Amalia geen belasting hoeven te betalen over het geld dat zij krijgen om hun koninklijke taken te bekostigen. Niet iedereen vindt dit even eerlijk. Hun salaris is namelijk onlangs nog verhoogd (het koningshuis kost voor het eerst meer dan 50 miljoen euro) en steeds meer Nederlanders hebben tegenwoordig moeite om rond te komen. De Oranjes betalen overigens wel inkomstenbelasting over het deel van hun salaris dat ze gebruiken voor privé-uitgaven.

Debat over belasting betalen

In de Tweede Kamer vond hierover onlangs een debat plaats, waarin meerdere partijen aangaven dat de grondwet gewijzigd moet worden. Premier Mark Rutte ziet hier weinig heil in, volgens hem zou het te veel rompslomp opleveren. Hij ontraadde de motie dan ook, wat betekent dat hij bezwaar heeft tegen de motie of deze geen meerwaarde vindt hebben. In de komende weken deelt de premier nog officieel mee of de motie wel of niet zal worden opgevolgd, maar de kans lijkt erg klein.

Wetswijziging in de toekomst

Zelfs als er wordt besloten om de motie op te volgen, dan duurt het nog heel lang voordat de grondwet gewijzigd kan worden. Minstens de helft van de Eerste en Tweede Kamer moet akkoord gaan met de aanpassing en daarna moet de regering de grondwetswijziging nog voorstellen. Dit kan pas gebeuren na nieuwe Tweede Kamerverkiezingen in 2025 of als het kabinet valt. Tweederde van de Eerste en Tweede Kamer moet akkoord gaan, pas dan kan de grondwet worden gewijzigd. Kortom: mocht er een wonder gebeuren en de motie over een paar weken worden opgevolgd, dan zal het nog meerdere jaren duren voordat de wetswijziging plaatsvindt.

Inkomen staat ook vast

In de wet is overigens niet alleen vastgelegd dat de koning geen belasting hoeft te betalen, ook de hoogte van het inkomen staat vast. Het weigeren ervan gaat tegen de wet in en is dus verboden. De Oranjes hebben wél de optie om het geld terug te storten. Prinses Amalia is tot nu toe de enige die dat doet.

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: NU.nl