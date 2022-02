Waarom koning Willem-Alexander en koningin Máxima eigenlijk in een appartement wonen

Het sprookjesachtige beeld dat koningsparen in enorme paleizen wonen klopt bij onze royals dan ook niet helemaal. Já, ze wonen in dat grote paleis, maar niet in het héle paleis.

De Wassenaarse vleugel

Paleis Huis ten Bosch heeft namelijk ook een representatieve functie. Zo wordt het gebruikt voor audiënties en ontvangsten. De koning en zijn gezin wonen sinds 2019 in de Wassenaarse vleugel. In de Haagse vleugel kunnen gasten verblijven.

Appartement

Royalty-kenner Josine Droogendijk mocht in het voorjaar van 2019 een bezoek brengen aan het paleis. Toen ze door de gerenoveerde zalen liep werd het haar al snel duidelijk ‘dat dit niet de plek was waar de koning zijn vrije uurtjes zou gaan doorbrengen.’

Bewaakte deur

Ze vertelt aan MaxVandaag: “Nee, in de brede gang vol moderne kunstwerken zag ik een deur die zowel zichtbaar als onzichtbaar bewaakt werd. Daar, achter die brede deur, kom je pas écht in de wereld van het koninklijk gezin terecht. In de Wassenaarse vleugel, zoals het appartement ook wel wordt genoemd, bevinden zich namelijk de slaapkamers, de woonkamers, de serre met uitzicht op de tuin en natuurlijk Máxima’s riante inloopkast.”

Geluksvogels

Ze legt uit: “Voor journalisten is het hier verboden terrein en voor een groot deel van het hofpersoneel ook. Alleen intimi, de schoonmaaksters en wat andere geluksvogels zijn welkom op afspraak, want de koning wil natuurlijk ook gewoon ongestoord in een joggingbroek op de bank kunnen hangen.”

Villa Eikenhorst

In Villa Eikenhorst, waar de familie voor Huis ten Bosch woonde, had de familie eigenlijk ook een appartement. Zo vertelde de koning eens tegen Wilfried de Jong: “We hebben de begane grond waar we veel gasten ontvangen en boven hebben we een eigen appartement, waar we een zitkamer en de slaapkamers hebben. Dus we leven hier binnen het grote huis eigenlijk in een iets kleiner appartement heel gezellig samen.”

