Wacht... slikte Willem-Alexander nou het sleuteltje door?

Op video's die rondgaan van het beruchte moment, is te zien hoe Willem-Alexander het sleuteltje van het slot in zijn mond stopt, als ultieme bezegeling van de liefde, en daarna zijn armen in de lucht steekt.

Willem-Alexander en Máxima’s liefdesslot

Op de Handelskade op Curaçao staan twee grote harten waar liefdesslotjes aan gehangen kunnen worden. De harten hangen helemaal vol, dus speciaal voor de koning en koningin werd er een extra hart aan vastgemaakt. Dat kreeg een mooi likje rode verf en er werd een briefje aan gehangen: ‘Hier geen slotjes alstublieft. Alle slotjes worden verwijderd.’ Er was één stel dat die boodschap toch niet helemaal had begrepen. Op de ochtend voor de aankomst van het koningspaar hing er toch een slotje, van ‘Peter en Joe’. Dat werd gauw verwijderd.

Slikt de koning het sleuteltje door?

Het slotje van Willem-Alexander en Máxima is een rood hartje, met daarop hun initialen en de datum van donderdag. Samen hingen de twee het slot in het midden van het nieuwe hart. Daarna stopte Willem-Alexander het sleuteltje, volgens traditie, in zijn mond. En het lijkt erop dat hij het er niet meer uithaalt en ’t dus doorslikt! Aan Máxima’s verbaasde blik te zien, had zij dit ook niet verwacht.

De nieuwe David Copperfield

Op de videobeelden valt niet te achterhalen op welk moment de koning het sleuteltje dan weer uit zijn mond moet hebben gehaald. Toch wordt er in de media massaal geschreven dat de koning slechts deed alsof. Begrijpelijk, maar laten we eerlijk zijn: er is een illusionist aan onze koning verloren gegaan! Kijk zelf maar even:

Het slotje van ons koningspaar. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Willem-Alexander en Máxima hangen het slotje samen aan het hart. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Waar gaat die sleutel naartoe? Beeld WireImage

Daar hangt-ie dan! Beeld WireImage

Wacht... slikte Willem-Alexander nou een sleuteltje door? Beeld WireImage

