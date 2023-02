Wat een plaatje(s): de opvallende oorbellen van Amalia

Prinses Amalia, koning Willem-Alexander en koningin Máxima maken een rondreis door het Caribisch deel van hun koninkrijk. “Een intensieve reis”, liet Amalia al weten. De royals hebben dan ook een vol programma. Maar voor kleding, haar en make-up lijkt desondanks iedere dag voldoende tijd te worden gereserveerd. Máxima en Amalia verschijnen steevast in prachtige outfits, die Amalia combineert met opvallende oorbellen.

Tijd voor een overzichtje, van die bellen.

Knallend groen

Zie hier: het koninklijk paar en prinses Amalia tijdens de welkomstceremonie bij aankomst op Curaçao. Prinses Amalia is net als haar moeder gekleed in rood, maar dan gecombineerd met wit en opvallende groene oorbellen, die flink de spotlights pakken doordat haar haren mooi zijn opgestoken.

Het koninklijk paar en prinses Amalia tijdens de welkomstceremonie bij aankomst op Curaçao. Beeld ANP / ANP

Kwallenoorbellen

Deze opvallende oorbellen zijn van Hollandse makelij; het merk Barong Barong. De hangers dragen de naam ‘dancing yelly fish’ en zijn o.a. gemaakt van roggenleer. De oorbellen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, dus wie weet spotten we Amalia op een van de laatste dagen van haar trip nog wel met een ander kleurtje, matchend met haar outfit. De oorbellen kosten € 69.

Prinses Amalia aan boord van marineschip Zr.Ms. Holland. Beeld ANP / ANP

Vlammendrood

Amalia gaat ook graag voor colour blocking. Ze draagt hier een gifgroene top en combineert ’m met een prachtige ketting en uitbundige oorbellen met rode kwastjes, ‘gewoon’ van Zara. De oorbellen zijn helaas niet meer verkrijgbaar.

Prinses Amalia brengt een bezoek aan de plaatselijke voetbal-academy. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Three is a charm

Tijdens haar hike combineerde Amalia een luchtige linnen look met een speelse gouden oorbel, waarbij het lijkt alsof ze er niet één, maar drie in één oor draagt. We vonden een goede lookalike voor € 14,99 bij Loavies.

Prinses Amalia praat met rangers van Arikok National Park. Beeld ANP / ANP

Klassiekers

Amalia trok tijdens de trip ook een keer haar favoriete pak - dat we kennen van Koningsdag - aan en combineerde het met een echte gouden klassieker. Geen subtiele oorring, maar een stevig, eyecatching exemplaar.

Prinses Amalia tijdens de eerste dag van het bezoek aan Aruba. Beeld ANP / ANP

Juwelen

Amalia startte de trip in een prachtige jurk van Natan en leende voor deze look een paar oorbellen van haar moeder. Ze zijn ontworpen door designer Ole Lynggaard, aldus royal-expert Josine van Modekoninginmaxima.nl. Máxima droeg deze hangers tijdens een staatsbezoek aan Duitsland in juli 2021.