Wauw! Oranjes onthullen eerste foto van Koningsdag, dít dragen de prinsessen

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinsessen Amalia en Ariane hebben een vol programma in Rotterdam, waar ze worden ontvangen door burgemeester Aboutaleb. Waarom Rotterdam? Omdat het vieren van de tiende Koningsdag voor Willem-Alexander uiteraard in 010 moest plaatsvinden.

Prinses Amalia

Dit jaar koos prinses Amalia voor een knalroze pak. Ze combineerde de opvallende look met neutrale pumps in nude en haar favoriete tas van Jacquemus. Het groen steekt goed af tegen het roze en levert daarom een krachtige look op. Benieuwd naar het merk van Amalia’s pak? Dit artikel wordt later aangevuld met meer informatie.

Dit droeg Ariane

Ook jongste prinses Ariane ging dit jaar voor een pak. Haar outfit bestaat uit een crèmekleurig pak waarbij de broek wijde pijpen heeft en het jasje sluit door middel van een strik. Blogger Josine Droogendijk Modekoningin Máxima weet ons al snel te vertellen dat dit exemplaar van het merk Max & Co. is. De rest van de look maakte ze af met - heel toepasselijk - koningsblauw. Zowel de top die ze onder het pak draagt als haar accessoires (van haarband tot tas en pumps) komen in deze felblauwe kleur.

Willem-Alexander, Máxima met hun dochters Amalia en Ariane tijdens Koningsdag 2023 in de binnenstad van Rotterdam.King Willem-Alexander, Queen Maxima with their daughters Princess Amalia and Princess Ariane during King's Day 2023 at Rotterdam Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Wat droegen zij vorig jaar?

Vorig jaar droeg Máxima tijdens het bezoek aan Maastricht een prachtige roze creatie. Amalia en Alexia kozen voor een pak, bestaande uit een broek en een colbert. Amalia droeg een gestreept exemplaar van Max Mara en had een groene clutch van Jacquemus vast, Alexia koos voor groen pak Amalia. Ariane droeg een prachtig donkerblauw jurkje van Sandro met een gele clutch van Sophie Habsburg.

Tien jaar Koningsdag, dít is er allemaal veranderd:

Bron: Instagram